Varsovie: des milliers de manifestants pour les droits des homosexuels

Sous le slogan "Liberté, égalité, amour", des milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans la capitale polonaise pour exiger l'égalité des droits des homosexuels.

La chaîne de télévision nationale a diffusé des images d'une vaste étendue de drapeaux arc-en-ciel, arborés par les manifestants dans le centre de Varsovie. Leur marche était organisée sous les auspices du maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski. "C'est vraiment important pour mois que Varsovie soit une ville ouverte et tolérante, a déclaré le maire qui est membre du parti d'opposition dans le pays. "Aujourd'hui particulièrement." Il a remercié les ambassades de plusieurs pays occidentaux qui ont soutenu l'événement. Le gouvernement conservateur de Pologne a rejeté les droits égaux pour les couples de même sexe, considérés par lui comme une menace à la "famille traditionnelle". Dans un article en ligne du média pro-gouvernemental TVP, on pouvait lire dans un ton indigné qu'une bannière de la manifestation faisait la promotion non seulement du mariage homosexuel, mais aussi du droit à l'adoption. Les lecteurs ont répondu avec des commentaires haineux sous l'article, invoquant que la constitution polonaise ne protégeait que les familles composées d'un homme, une femme et des enfants.