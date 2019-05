Vatican: Mgr Ayuso Guixot nouveau "ministre" du dialogue interreligieux

(Belga) Le pape François a nommé samedi l'Espagnol Miguel Angel Ayuso Guixot à la tête du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, où ce grand connaisseur de l'islam succède au Français Jean-Louis Tauran.

Âgé de 66 ans, Mgr Ayuso Guixot a été le bras droit de Mgr Tauran pendant six ans et assurait l'intérim depuis le décès du cardinal français en juillet 2018. Né en 1952 à Séville (Espagne), il a été ordonné prêtre en 1980 puis évêque en 2016 et a passé plus de 20 ans en mission au Soudan et en Egypte. Il est titulaire d'une licence en arabe et en études islamiques à l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie de Rome, où il a ensuite été enseignant puis directeur. En février, il avait accompagné le pape à Abou Dhabi et participé à l'élaboration du "document sur la fraternité humaine" signé à cette occasion par François et par le grand imam sunnite de l'institut égyptien Al-Azhar, cheikh Ahmed al-Tayeb. Lui qui parle espagnol, arabe, anglais, français et italien a aussi signé le message du Vatican à l'occasion du ramadan cette année. (Belga)