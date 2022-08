Venezuela: début de jeux militaires avec des pays amis de la Russie

(Belga) Le Venezuela accueille depuis lundi les épreuves "Sniper Frontier" des Jeux militaires internationaux 2022, compétition organisée depuis 2015 par la Russie et auxquels participent des pays comme la Chine, l'Iran, l'Inde, Cuba ou la Birmanie.

La cérémonie d'ouverture, dont une partie a été diffusée en direct à la télévision publique vénézuélienne, s'est déroulée en grande pompe avec des défilés, des chansons et des discours au fort Terepaima de Barquisimeto (nord-ouest). C'est la première fois que Le Venezuela, qui entretient d'étroites relations avec la Russie, accueille des compétitions de ces jeux annuels qui réunissent une trentaine de pays, dont l'Abkhazie, reconnue par une poignée de pays proches de Moscou. Le Venezuela, qui fait l'objet de sanctions économiques notamment de la part de Washington qui ne reconnaît pas la réélection du président Nicolas Maduro, s'est aussi rapproché ces dernières années de l'Iran et de la Chine. "Le but, l'esprit de ces jeux, c'est d'unir les cultures et les peuples plus" que de démontrer ses compétences militaires, a affirmé le ministre de la Défense vénézuélien, le général Vladimir Padrino Lopez. Selon son ministère, une délégation de 200 militaires vénézuéliens a aussi été envoyée en Russie pour participer à d'autres épreuves de ces jeux. (Belga)