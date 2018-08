Viaduc effondré à Gênes: la réponse donnée il y a quelques mois par un commissaire fait polémique

Le célèbre média italien Corriere Della Sera a pu consulter un document qui crée la polémique en Italie, trois jours après l'effondrement du pont Morandi à Gênes. Le drame a fait 39 morts.



Le document relate la réponse de Giacomo Giampedrone, commissaire pour la protection civile de la région de Ligurie (dont fait partie Gênes). L'homme a été questionné le 23 octobre 2017 au Conseil régional. La question qui lui a été posée réunissait alors les nombreuses préoccupations des habitants qui vivent sous le pont de Morandi.



Giacomo Giampedrone a répondu qu'il avait personnellement entendu Stefano Marigliani, membre de la direction de l'entreprise Autostrade per l'Italia. Celui-ci aurait demandé au commissaire de divulguer le contenu de leur conversation informelle sur le sujet pour rassurer les citoyens. "Tout va bien. Les travaux en cours sont des travaux de maintenance, et deux interventions structurelles sont prévues en 2018, qui comprendront l'installation de haubans (barre ou câble servant à maintenir la position d'une poutre) et d'étais (pièce de charpente destinée à soutenir un édifice) pour le renforcement de la structure", affirmait alors l'ingénieur de la société privée.



Une réponse légère et rassurante qui choque aujourd'hui l'Italie.