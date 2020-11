Victime d'un terrible accident de chantier, Loren, 19 ans, se fait amputer "la moitié" de son corps: "Je devais choisir entre vivre ou mourir"

À 19 ans, Loren Schauers a été victime d’un terrible accident. Le Britannique a dû être amputé de ses membres inférieurs, ainsi que de son bras droit.

En octobre 2019, Loren Schaeurs aurait pu mourir. Le jeune homme de 19 ans a en effet été victime d’un terrible accident de chantier. Aux commandes d’un chariot élévateur, il a fait une chute de 15 mètres… et la machine lui est retombée dessus.

Loren Schauers était conscient d’être coincé sous l’engin de 4 tonnes. Il se rappelle que son bras droit et tout ce qui se trouvait en-dessous de ses hanches étaient sous la machine. Transporté à l’hôpital, il a fallu lui amputer ces parties de son corps afin que le jeune homme survive. "La décision d’amputer la moitié de mon corps n’était pas réellement compliquée à prendre. Je devais choisir entre vivre ou mourir", confie le jeune homme.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Soutenu par sa famille et sa petite amie

Heureusement, il a pu compter sur le soutien de ses proches, et notamment celui de sa petite amie Sabia. "Elle m’a assuré qu’elle resterait à mes côtés et ma famille et mes proches m’ont entouré tout le long, donc j’ai pris cette décision assez facilement."

Loren était en couple avec Sabia depuis 18 mois au moment de l’accident. En juillet dernier, ils ont décidé de se fiancer. Suivi par plus de 10.000 personnes sur Instagram, le jeune homme partage beaucoup de photos en compagnie de sa fiancée.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Malgré les épreuves difficiles qu’il a vécues, il garde le sourire et n’hésite pas à raconter ce qu’il a vécu. Dans une de ses publications, on peut notamment voir ses cicatrices juste après l’amputation.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Il parle aussi beaucoup de la femme qu’il aime, qu’il remercie d’avoir auprès de lui.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce jeudi 26 novembre ?