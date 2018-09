Vidéo choc en Bulgarie: une enseignante fait traverser des enfants sur les rails alors qu'un train arrive!

Une vidéo amateur est devenue virale en Bulgarie. Elle montre un enseignante encourageant certains des enfants d'une classe de primaire à traverser le chemin de fer à un passage à niveau, malgré les barrières et les voyants lumineux. L'autre enseignante, qui était à l'arrière du rang, accourt ensuite pour empêcher des enfants d'encore traverser quand elle entend le conducteur du train klaxonner.



Les enfants sont en première et deuxième année et revenaient d'un cours de gym dans le parc voisin.



Les enseignantes ont été sanctionnées pour cet acte, que le porte-parole de la police locale, Miroslav Petrov, a qualifié de "d'abord dangereux, mais aussi illégal et mal".