Viktor Orban présente des excuses au CD&V et au cdH qui veulent toujours l'exclure du PPE

(Belga) Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a écrit aux formations politiques qui veulent l'exclure du Parti populaire européen (PPE) pour leur présenter une forme d'excuses après les avoir traités d'"idiots utiles". Mais le CD&V et le cdH ont maintenu leur demande d'exclusion.

C'est sur insistance du président du PPE Joseph Daul et du chef de groupe au Parlement européen Manfred Weber que le dirigeant hongrois a rédigé ce courrier. L'expression idiots utiles, y rappelle-t-il, est en fait "une citation de Lénine, par laquelle j'entendais critiquer une certaine politique, et non certains représentants politiques. Je voudrais à cet égard exprimer mes excuses, si vous avez considéré mon propos comme offensant à titre personnel", écrit Victor Orban dans ce courrier. "Difficile d'y voir de véritables excuses", commentait-on à la présidence du cdH, où Maxime Prévot a bien reçu ce courrier. La lettre est en tout cas insuffisante pour reconsidérer la demande d'exclusion portée par une douzaine de formations du PPE, selon les humanistes francophones. Le président du CD&V Wouter Beke s'est montré plus conciliant en acceptant les excuses. Mais il refuse de retirer la demande d'exclusion, comme le réclame M. Orban dans sa lettre. "Il s'agit moins ici de l'offense personnelle que du respect des valeurs européennes et d'une plus grande coopération pour surveiller les frontières extérieures de l'UE. Et là, je ne vois aucun changement", a-t-il commenté. Le sort du Fidesz au sein du PPE sera tranché mercredi prochain lors d'une réunion du PPE à Bruxelles. (Belga)