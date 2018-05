Violences à l'égard des femmes: la Croatie ratifie la Convention d'Istanbul

(Belga) La Parlement croate, réuni vendredi à Zagreb, a ratifié la Convention d'Istanbul sur les violences à l'égard des femmes malgré l'opposition de la puissante église catholique. La Convention d'Istanbul est désormais ratifiée par 29 pays, dont 18 membres de l'Union européenne -la Belgique l'a fait en 2016-, que la Croatie a rejointe en 2013.

Soutenus par l'Eglise et l'aile droite du parti conservateur HDZ au pouvoir, les traditionalistes sont opposés à la ratification de cette convention par laquelle les Etats signataires s'engagent à lutter contre les violences faites aux femmes, depuis la violence domestique et les viols conjugaux jusqu'aux mutilations génitales. Les manifestants et l'église catholique voient dans cette Convention un moyen d'introduire, selon eux, la "théorie du genre" et saperait les valeurs traditionnelles, la famille et le christianisme. (Belga)