Virus du Nil occidental: le bilan monte à 4 morts en Espagne

Le virus de la fièvre du Nil occidental, transmis par les moustiques, a fait quatre morts dans le sud de l'Espagne depuis fin août, selon le dernier bilan communiqué lundi par les autorités régionales de santé.

Une femme de 87 ans hospitalisée dans la ville de Puerto Real, près de Cadix (sud-ouest) est la dernière victime en date, a expliqué le gouvernement régional d'Andalousie dans un communiqué. Trois autres personnes âgées sont décédées dans la province de Séville, où la maladie a commencé à se propager cet été à partir des villages de Coria del Rio et La Puebla del Rio, proches des marais du Guadalquivir. Dix malades sont hospitalisés dans les provinces de Séville et Cadix, dont quatre en soins intensifs, selon le communiqué. Le virus du Nil occidental provoque des symptômes semblables à ceux de la grippe, mais dans de rares cas des complications neurologiques peuvent apparaître. Découvert en Ouganda en 1937, ce virus est transporté par les oiseaux et transmis aux humains par les moustiques. Il est présent en Afrique, Asie, Europe et Australie. Durant l'été, les autorités andalouses ont procédé à des fumigations dans les zones marécageuses pour tuer les moustiques et encouragent la population à installer des moustiquaires dans les habitations. Ces cas de virus du Nil occidental interviennent alors que l'Espagne est par ailleurs l'un des pays d'Europe les plus touchés par la pandémie de Covid-19, avec près de 30.000 morts.