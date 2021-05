Virus: l'Italie passe le cap des 30 millions de doses de vaccins injectées

(Belga) L'Italie a officiellement passé samedi le cap des 30 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 injectées, et près de 10 millions de personnes sont vaccinées, selon les chiffres du gouvernement.

Plus de 9,85 millions de personnes ont été vaccinées après avoir reçu deux doses, soit 16,6% des 60 millions d'habitants de la péninsule. Les deux tiers des 30 millions de doses ont été administrés aux Italiens de plus de 60 ans. L'Italie a été durement frappée début 2020 par la pandémie qui y a fait 125.153 morts, le plus lourd bilan en Europe à ce jour après le Royaume-Uni (128.000 décès) et devant la France (108.000). L'Italie se déconfine prudemment depuis le 26 avril après des mois de restrictions sanitaires, les bars et restaurants pouvant désormais servir leurs clients en extérieur. La tendance à la décrue se confirme jour après jour. Samedi, les autorités sanitaires ont fait état de 125 morts au cours des dernières 24 heures, trois fois moins qu'il y a un mois. Et le taux de positivité sur près de 300.000 tests effectués dans le même temps est descendu à 1,6%, le plus bas en 2021. (Belga)