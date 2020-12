Virus: la fabrication de seringues tourne aussi à plein régime

Il règne un bruit intense dans la halle de production de seringues, au centre de l'Allemagne, où les employés portent tous blouse, charlotte et sur-chaussures, parfois aussi des bouchons d'oreille.

La campagne planétaire de vaccination contre le Covid-19 vient de démarrer et la demande de seringues pour réaliser les injections explose. Ce dont se réjouit la PME allemande Almo.

"Il n'y aura pas de pénurie de seringues, même si le défi est très difficile à relever", assure à l'AFP Otto-Philipp Braun, co-directeur de cette entreprise installée à Bad Arolsen, dans le centre du pays.

Les seringues y sont assemblées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour être expédiées en Allemagne, où l'entreprise est leader, ainsi qu'en Europe et un peu partout dans le monde, jusqu'au Japon.

Alimentées en granules de plastique prélevées d'un silo à l'extérieur, une machine presse les seringues d'un millilitre, une autre les pistons de la petite pompe destinée aux injections.

Le tout à raison de 64 pièces collectées dans des récipients toutes les 13 secondes. Vient ensuite la phase d'assemblage.

Les pistons des seringues sont de couleur verte, comme le logo de la maison mère, B.Braun, géant familial de la santé installé à Melsungen, également dans la région de Hesse.

Almo fabrique chaque année plus de 2 milliards de seringues pour tous usages sur un site où l'activité a démarré en 1963.

Les canules, ajoutées aux seringues, sont importées de Penang, en Malaisie. Le groupe comptant 64.000 salariés dans plus de 60 pays.

Le site de Bad Arolsen va investir 30 millions d'euros dans une ligne de production supplémentaire, dont 10 millions liés à l'augmentation de la demande de vaccination contre le Covid-19.

La décision a été prise après les discussions avec plusieurs laboratoires impliqués dans la course au vaccin, les Allemands BioNTech et Curevac ayant lancé des premières demandes dès le printemps.

- 8 milliards de doses -

"Nous pourrons produire 270 millions de seringues d'un millilitre l'an prochain, et si nécessaire 200 millions de plus à partir de 2022", assure M.Braun.

En rajoutant les seringues d'une plus grande contenance et aussi utilisées pour les injections des vaccins, Almo compte sur 500 millions d'unités commandées dans le monde entre 2020 et 2021.

Son grand concurrent, l'Américain BD (Becton Dickinson), coté à Wall Street, a lui annoncé mercredi avoir reçu des commandes pour "plus d'un milliard de dispositifs d'injection" dans le cadre de la campagne de vaccination.

A la date du 15 novembre, 7,48 milliards de doses ont été réservées dans le monde auprès de 13 laboratoires fabricants, permettant de vacciner quelque 3,7 milliards de personnes (puisque la plupart des vaccins nécessitent deux injections au moins).

Quelques pays, comme le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou le Canada ont déjà commencé à vacciner avec le produit le plus avancé, celui de Pfizer/BioNTech.

En Europe, son autorisation pourrait être accordée aux alentours de Noël.