Deux jeunes touristes américains ont été arrêtés pour le meurtre d'un carabinier en civil dans le centre de Rome, qui a suscité le malaise en Italie après un déchaînement de remarques xénophobes.

Si témoins et éléments matériels ne manquent pas, il reste cependant des zones d'ombre autour de la mort de Mario Rega Cerciello, 35 ans, tué de huit coups de couteau par un jeune homme qu'il était en train d'interpeller pour un vol de sac dans la nuit de jeudi à vendredi dans un quartier cossu proche du Vatican.

Le matin du meurtre, l'émotion était vive dans le pays, où les hommages au carabinier qui revenait tout juste de lune de miel à Madagascar se sont multipliés, tandis que la colère grondait.

Invité de la matinale d'une télévision, Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et homme fort du gouvernement, a promis que les suspects, filmés par des caméras de surveillance, seraient vite arrêtés.

"Apparemment, ce ne sont pas des Italiens, comme c'est surprenant !", a-t-il ajouté, en réclamant "les travaux forcés à perpétuité" pour "ces bâtards".

Alors que les médias italiens décrivaient les suspects comme maghrébins, une partie de la classe politique a embrayé et les internautes se sont déchaînés.

L'autre chef politique du gouvernement, Luigi Di Maio (Mouvement 5 étoiles, antisystème) a dénoncé "un acte vile contre l'Etat", dont les auteurs devront "purger leur peine dans leur pays".

"L'Italie ne peut pas être le point d'atterrissage de tant de bêtes sauvages", a insisté Giorgia Meloni, cheffe du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia.

Un déferlement qui s'est nettement atténué après l'annonce de l'arrestation des suspects dans l'hôtel quatre étoiles où ils séjournaient. Selon un communiqué diffusé samedi matin par les carabiniers, il s'agit de deux Américains de 19 ans qui s'apprêtaient à rentrer aux Etats-Unis le soir même.

Encore de nombreuses questions en suspens

L'arme du crime, un couteau "de dimension importante", a été retrouvée dissimulée dans le double plafond de leur chambre d'hôtel. Les vêtements qu'ils portaient la nuit du meurtre ont aussi été saisis.

Selon le communiqué des carabiniers, tous deux sont passés aux aveux vendredi soir. Ils avaient volé le sac d'un Italien et lui réclamaient 100 euros et un gramme de cocaïne pour le restituer. Ce dernier a prévenu les forces de l'ordre, et quand les deux carabiniers ont voulu interpeller les Américains, l'un des deux jeunes a sorti son couteau.

Cependant, selon les médias italiens citant les enquêteurs, la victime du vol était un dealer que les deux touristes accusent de leur avoir vendu de la poudre d'aspirine en la faisant passer pour de la cocaïne.

Celui qui aurait avoué avoir tué le carabinier a assuré ne pas avoir compris qu'ils avaient affaire aux forces de l'ordre et avoir paniqué, pensant qu'il s'agissait d'amis du dealer.

Mais les médias s'interrogent: comment ces deux adolescents ont-ils pu dérober apparemment si facilement le sac du dealer ? Pourquoi le dealer a-t-il prévenu la police ? Pourquoi les deux Américains avaient un tel couteau sur eux ? Pourquoi les deux carabiniers sont-ils intervenus en civil dans une zone qui n'est pas de leur compétence en temps normal, et ce sans attendre les renforts habituels ?

Déférés dans la nuit au parquet de Rome, les deux Américains ont été placés en détention pour homicide aggravé et tentative d'extorsion, des chefs d'accusation qui doivent désormais être validés par un juge.

Sur les lieux, des anonymes apportaient samedi des fleurs pour rendre hommage au carabinier, qui sera inhumé lundi dans sa commune natale au pied du Vésuve, en présence de nombreux représentants de l'Etat.