Voici "Le Patriarche", un olivier sauvage millénaire de Sardaigne que pompiers, experts et habitants tentent de sauver

L'Italie veut sauver le "Patriarche", un olivier millénaire dévoré par les violents incendies qui ont éclaté il y a une semaine en Sardaigne, et a mobilisé des experts pour que renaisse des cendres cet arbre remarquable.

"Le Patriarche (il Patriarca), olivier sauvage dont le tronc a une circonférence d'environ dix mètres et une hauteur de 16,5 mètres, a été presque entièrement dévoré par les incendies", a déclaré le botaniste Gianluigi Bacchetta à l'agence de presse AGI.



"Cependant, il y a encore de l'espoir. Il peut survivre, il sera mutilé et sa taille réduite au minimum, mais son côté gauche semble encore vivant grâce à l'intervention providentielle des pompiers", a-t-il expliqué.



"Les récents incendies ont ravagé quelque 20.000 hectares de forêt en Sardaigne et les flammes ont atteint le village de Cuglieri, dans l'ouest de l'île, où se trouve l'arbre, un oléastre" (ou olivier sauvage), une espèce rare dont il est un des derniers représentants, a expliqué Ignazio Camarda, professeur de botanique à l'université sarde de Sassari (Nord).



"Son tronc puissant, caché par l'immense feuillage calciné, brûle encore et il est recouvert d'une couche de cendres très chaudes", a déclaré l'expert sur Facebook après s'être rendu au chevet du malade.

L'incendie du Patriarche est vécu comme un drame environnemental sur son île, c'est pourquoi les pompiers s'emploient à faire baisser la température du sol afin de déterminer son état exact. Un groupe d'experts a également été dépêché sur place pour déterminer si et comment il peut être sauvé.



En attendant, les habitants se relaient pour veiller sur le patient et empêcher les curieux de s'en approcher, car marcher et fouler le sol autour de l'olivier pourrait en abîmer ses racines et le tronc.



On trouve des oliviers très anciens partout sur le pourtour méditerranéen, notamment en Italie, en Grèce et en Espagne. Parmi les plus célèbres de Sardaigne figure l'olivier sauvage de Luras, planté dans le nord de l'île et considéré comme le "Mathusalem" des oliviers européens, son âge étant estimé à 4.000 ans.