Voici "The Interceptor": une péniche capable de ramasser jusqu'à 50 tonnes de déchets par jour (photos)

Une association néerlandaise de défense de l'environnement, qui lutte contre la pollution plastique des océans, a dévoilé samedi sa dernière invention: une péniche flottante de ramassage des déchets baptisée "The Interceptor".

Construite par l'organisation non gouvernementale The Ocean Cleanup, cette barge "fermera le robinet" de la plus grande source de déchets se déversant dans les océans, les rivières, a déclaré samedi son inventeur, Boyan Slat, 25 ans, lors d'une conférence de presse à Rotterdam.





Le bateau, qui sera ancré dans des cours d'eaux pollués, est capable de ramasser jusqu'à 50 tonnes d'ordures par jour. "Dans de bonnes conditions, nous pensons qu'il pourrait même doubler ce chiffre", a estimé le jeune homme.

Fonctionne à l'énergie solaire

"The Interceptor" ressemble à une grande péniche à laquelle est attachée une barrière courbée. L'ensemble mesure 24 mètres de long, fonctionne à l'énergie solaire, est entièrement autonome et peut collecter du plastique dans les rivières 24 heures sur 24, a également détaillé le PDG et fondateur de l'ONG.





Placée à des endroits stratégiques d'un réseau fluvial, la barrière du bateau dirige le plastique vers la "gueule" de la barge, qui est ensuite déversé dans une des six bennes à ordures. Sa capacité de stockage est de 50 mètres cube de déchets plastiques, soit l'équivalent de "271.000 Rubik's cubes", a souligné par ailleurs M. Slat.





Une fois rempli à ras bord, un ordinateur de bord envoie alors un message aux opérateurs locaux pour qu'ils sortent les bennes et les vident "aussi facilement que si vous nettoyiez votre aspirateur".

Deux machines en service

Deux de ces machines sont déjà en service: l'une à Jakarta, en Indonésie, et l'autre en Malaisie. Une troisième est en préparation pour un déploiement au Vietnam tandis que le modèle exposé à la presse dans le port de Rotterdam rejoindra prochainement la République Dominicaine. Le projet prévoit de s'attaquer aux 1.000 rivières les plus polluées au monde "d'ici cinq ans", contribuant à 80% de la pollution plastique mondiale.

Début octobre, le fondateur du projet a par ailleurs annoncé qu'un navire tirant un gigantesque dispositif innovant de flottaison, avait ramassé pour la première fois avec succès du plastique dans la "grande zone d'ordures du Pacifique" (GPGP), une poubelle flottante trois fois grande comme la France, à mi-chemin entre la Californie et Hawaï.