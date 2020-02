Voile: Francis Joyon pulvérise le record de la Route du Thé

Le skipper français Francis Joyon, à la barre du maxi-trimaran IDEC Sport, a battu mercredi le record de la Route du Thé, course de voile reliant Hong Kong et Londres, en un temps canon de 31 jours, 23 heures, 36 minutes et 46 secondes, a-t-on appris auprès de l'organisation.

L'équipage d'IDEC Sport, composé outre de Francis Joyon, de Bertrand Delesne, Christophe Houdet, Antoine Blouet et Corentin Joyon, a franchi la ligne d'arrivée placée sous le pont Queen Elizabeth II sur la Tamise à 7 h 37 min et 33 sec.

Le célèbre navigateur qui, à 63 ans, détient à peu près tous les records de son sport, efface des tablettes l’Italien Giovanni Soldini (Maserati) qui avait établi il y a deux ans le dernier temps de référence (36 jours, deux heures et 37 minutes).

Parti de Hong Kong, le 18 janvier dernier, l'équipage d'IDEC Sport a parcouru 15.873 milles (plus de 28 000 kilomètres) à 20,7 noeuds de moyenne pour réussir sa performance.