Volkswagen va fabriquer des cellules de batteries en Allemagne

(Belga) Le groupe automobile Volkswagen a annoncé lundi sa volonté de fabriquer en Allemagne des cellules de batteries et d'introduire finalement en Bourse "avant l'été" ses activités poids lourds.

Le constructeur investira "près d'un milliard d'euros" pour fabriquer à Salzgitter, en Basse-Saxe, les composantes cruciales des batteries de voitures électriques, dont le marché est actuellement dominé par des groupes asiatiques. "Dans le cadre de son offensive électrique, Volkswagen veut accélérer la production de cellules en Europe", a expliqué le constructeur dans un communiqué. Dans un même temps, le groupe a annoncé qu'il comptait introduire en Bourse ses activités poids lourds "avant l'été", alors qu'il avait suspendu l'opération mi-mars en raison d'un marché jugé défavorable. "L'analyse actuelle du marché nous a encouragé à prendre cette décision" de relancer les préparatifs pour une mise en Bourse, a indiqué Frank Witter, directeur financier du constructeur, cité dans le communiqué. L'entité baptisée Traton pèse près de 26 milliards d'euros en chiffre d'affaires. Selon des informations de presse, le groupe envisageait d'introduire 25% du capital de sa filiale, avec l'espoir de lever jusqu'à 6 milliards d'euros d'argent frais. Le groupe organise mardi à Berlin l'assemblée générale de ses actionnaires, au moment où les investissements géants dans la voiture électrique pèsent sur les marges opérationnelles. Peu de constructeurs se hasardent pour l'instant à produire eux-mêmes les cellules de batteries, réticents à la vue de ce qui supposerait des investissements colossaux pour des volumes encore limités. Des groupes chinois, japonais et sud-coréens construisent même déjà des usines en Europe, à l'image de CATL. Pour rattraper le retard, la France et l'Allemagne espèrent voir la création d'un projet européen dit "Airbus des batteries". Entre 5 et 6 milliards d'euros, dont 4 milliards d'argent privé, seront investis dans ce projet, auquel Bruxelles a donné son accord de principe. Volkswagen, premier constructeur mondial, compte introduire sur le marché 70 modèles électriques d'ici 2028 et table sur 22 millions d'unités vendues en 10 ans. (Belga)