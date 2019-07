Von der Leyen démissionnera "quoi qu'il arrive" de son poste de ministre en Allemagne

(Belga) La ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen, candidate du Conseil à la présidence de la Commission européenne, démissionnera mercredi de son poste au sein du gouvernement fédéral allemand quelle que soit l'issue du vote au Parlement européen sur sa candidature, a-t-elle annoncé lundi.

"Demain, je vais solliciter la confiance du Parlement européen. Quoi qu'il arrive je démissionnerai de mon poste de ministre de la Défense ce mercredi pour servir l'Europe de toutes mes forces", peut-on lire dans un message posté par Mme von der Leyen sur Twitter. "Je suis infiniment reconnaissante à la Bundeswehr pour les années que nous avons partagées ensemble", a-t-elle ajouté à l'adresse des forces fédérales de la Défense allemande. Désignée début juillet après trois jours de discussions par les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'UE, Mme von der Leyen doit obtenir une majorité absolue au Parlement européen pour pouvoir prendre la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission. Outre le soutien acquis de sa famille politique, le PPE (182 députés), elle espère pouvoir compter sur des votes favorables des socialistes et sociaux démocrates du S&D (154 élus) et des libéraux centristes de Renew Europe (108 parlementaires) pour atteindre le seuil de 374 voix. Présente à Strasbourg lundi soir, la candidate allemande multiplie les contacts avec les groupes politiques de l'hémicycle. (Belga)