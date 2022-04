Vote de l'ONU: le Kremlin continuera de "défendre ses intérêts"

(Belga) Le Kremlin a regretté jeudi la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, avertissant que Moscou comptait "continuer à défendre ses intérêts par tous les moyens légaux".

"Nous en sommes désolés et nous continuerons à défendre nos intérêts par tous les moyens légaux et à nous expliquer", a déclaré le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, sur la chaîne britannique Sky News. L'Assemblée générale a suspendu jeudi la Russie de son siège au Conseil des droits de l'homme en raison de l'invasion de l'Ukraine, au cours d'un vote qui a recueilli 93 voix favorables et traduit un effritement de l'unité internationale face à Moscou. Sur les 193 pays membres de l'Assemblée générale, 24 ont voté contre cette suspension - la deuxième dans l'histoire des Nations unies après l'éviction de la Libye en 2011 - et 58 se sont abstenus. Les abstentions n'étaient toutefois pas prises en compte dans la majorité des deux-tiers requise parmi les seuls votes pour et contre. Lors de son interview, le porte-parole du Kremlin a reconnu des "pertes importantes" au sein l'armée russe déployée en Ukraine, sans les quantifier. "Nous avons subi des pertes militaires importantes", a-t-il déclaré, "c'est une immense tragédie pour nous". La Russie est restée très discrète sur l'ampleur de ses pertes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Le dernier bilan officiel, communiqué le 29 mars, faisait état de 1.351 morts et 3.825 blessés. Interrogé, images à l'appui, sur les exactions dont sont accusés les soldats russes dans la ville ukrainienne de Boutcha, où des dizaines de cadavres ont été retrouvés, le porte-parole du Kremlin a de nouveau contesté les accusations. Confronté aux images satellites montrant des corps étendus au sol, il a soutenu que celles-ci avaient été réalisées après le retrait des troupes russes de la zone. (Belga)