Voyage en Grèce: les Belges devront fournir un test négatif au coronavirus

A partir de lundi, les Belges souhaitant se rendre en Grèce (code orange) devront fournir à leur arrivée un test prouvant qu'ils ne sont pas atteints du coronavirus. L'avis de voyage a été adapté en ce sens mardi sur le portail des Affaires étrangères.

Les Affaires étrangères avertissent dès ce mardi afin de permettre aux touristes éventuels de prendre les mesures nécessaires et de se faire tester avant leur départ. Le test ne peut pas dater de plus de 72 heures. La situation ne change pas pour les Belges s'y rendant cette semaine. Les autorités grecques sollicitent un test également pour les voyageurs en provenance des Pays-Bas, de Tchèquie, d'Espagne et de Suède, a indiqué l'agence Reuters.