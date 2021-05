Voyager en Europe: où peut-on se rendre et à quelles conditions?

En Europe, les pays méditerranéens lancent chacun à leur tour leur saison touristique. Plusieurs pays ont annoncé la levée de restrictions sanitaires, comme la quarantaine obligatoire à l'arrivée des voyageurs. Où peut-on se rendre et à quelle conditions aujourd'hui ?

Après la Grèce et l'Italie, le Portugal annonce que les touristes sont les bienvenus sans quarantaine à partir de demain. Tous les passagers devront toutefois présenter avant embarquement un test PCR négatif de moins de 72 heures. D'après un récent sondage, trois Belges sur quatre partiront en vacances à l'étranger cet été.

Depuis aujourd'hui, l'Italie a aussi mis fin à la quarantaine de cinq jours imposée aux voyageurs en provenance des pays de l'Union européenne. En Espagne, la région de Madrid a maintenu ses portes ouvertes aux touristes, avec pour seule exigence un test PCR négatif de moins de 72 heures. Les touristes sont tenus de respecter le couvre-feu dans les Baléares, la région de Valence et la Catalogne.

En France, la fin du couvre-feu est prévue dès le 30 juin. Vous devrez vous munir d'un pass sanitaire prouvant un test PCR négatif ou un certificat de vaccination. Au retour en Belgique, une quarantaine et deux tests PCR au premier et septième jour ne sont obligatoires que si vous avez séjourné plus de 48 heures dans une zone rouge. Pour plus d'informations, consultez le site du ministère des Affaires étrangères.