Voyages à l’étranger: certaines régions suisses placées en zone rouge par la Belgique repassent en zone verte

Les cantons du Valais et de Vaud en Suisse sont retirés de la liste rouge des destinations de voyage, pour repasser dans le vert, confirment mardi soir les Affaires étrangères. L'annonce a été faite à La Libre Belgique par le ministre Philippe Goffin. La liste sera officiellement mise à jour mercredi à 16h mais les voyageurs qui sont en route vers ces cantons peuvent d'ores et déjà s'y rendre, et ce sans obligation de quarantaine ou dépistage. Genève reste par contre en zone rouge.



Les autorités belges avaient placé samedi la région lémanique - qui englobe les cantons de Genève, Vaud et du Valais - en zone rouge, ce qui entraînait une interdiction de séjour en raison du Covid-19. La décision avait suscité l'incompréhension chez plusieurs responsables politiques suisses. Dans un tweet diffusé mardi soir, le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) suisse, Ignazio Cassis, cité par l'ATS, s'est dit "ravi et soulagé que la Belgique adapte ses recommandations de voyage". "Je me félicite de cette décision prise par la cellule d'évaluation belge Celeval et souhaite de belles vacances aux belges qui ont prévu de se rendre en Suisse", poursuit-il.

Actuellement, le SPF Affaires étrangères interdit les déplacements non essentiels à destination des régions bulgares de Severoiztochen et Yugozapaden; des circonscription, région et villes espagnoles de Navarre, Aragon, Barcelone et Lleida; des régions roumaines du Centre, Sud-est, Sud-Munténie et Sud-Ouest Olténie; du département français de la Mayenne; de la ville britannique de Leicester.

Les régions où les voyages sont conditionnés sont Chypre (test obligatoire), Danemark (test obligatoire pour le Groenland et les Îles Féroé), Estonie (quarantaine), Irlande (quarantaine), Islande (test obligatoire ou quarantaine), Lettonie (quarantaine), Norvège (quarantaine), Pays-Bas (quarantaine) et Slovénie (quarantaine).

La vigilance est également accrue (zone orange) vers l'Autriche (Haute-Autriche et Vienne), la Bulgarie (Severen tsentralen, Yugoiztochen, Yuzhen tsentralen), la Croatie (région Adriatique, région orientale, Zagreb), l'Espagne (Gérone, Tarragona, Pays basque, La Rioja, Estrémadure, Soria et Guadalajara, Castellón, Valence, Murcie, Almeria), la France (Ile de France, sauf Seine-et-Marne, Pays de la Loire, Département du Nord, Haut-Rhin, Haute-Savoie, Meurthe-et-Moselle et Vosges), le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas (Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland), la Pologne (Slaskie et Malopolski), le Portugal (Algarve, Région métropolitaine de Lisbonne), la Roumanie, la Slovénie (Slovénie orientale), la République tchèque (Prague, Bohême-Centrale, Jihovýchod et Moravie-Silésie), la Suède et le Royaume-Uni (East Midlands, North East & Yorkshire, North West et Irlande du Nord, Pays de Galles). L'ensemble des recommandations de voyage peut être consulté sur la page d'accueil du site internet du SPF Affaires étrangères, à l'adresse diplomatie.belgium.be.