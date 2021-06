Voyages en Europe: une destination passe au rouge

Prudence si vous partez en vacances dans les prochains jours. Si une grande partie de l’Europe reste verte, les Iles Canaries vont passer au rouge dès ce mercredi.

La carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a été mise à jour jeudi dernier (chaque semaine, c'est ce jour-là que les données sont actualisées), mais ce lundi les nouvelles zones oranges et vertes sont d'application pour les règles concernant les voyages depuis et vers la Belgique.

Ces couleurs sont importantes car elles définissent les règles à respecter pour vos vacances/voyages à l’étranger. Elles indiquent aussi si une quarantaine et/ou des tests sont nécessaires dès votre retour en Belgique.

>Conseils aux voyageurs: sélectionnez un pays pour prendre connaissance du conseil par destination

Dès ce mercredi 30 juin, la Cantabrie et les Iles Canaries en Espagne passent donc au rouge.

Ce 1er juillet, les voyages en Europe devraient toutefois se simplifier via la mise en application du certificat Covid européen.