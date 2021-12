Voyages intra-UE: la validité du certificat de vaccination limitée à neuf mois

(Belga) La validité d'un certificat numérique européen Covid, quand il repose sur la vaccination de son détenteur pour les voyages intra-UE, a été limitée à neuf mois (270 jours), a confirmé mardi la Commission européenne, alors que les campagnes de vaccination se poursuivent dans l'UE pour la dose de rappel ("booster").

Cette disposition vise à harmoniser les différentes règles en vigueur dans les États membres. La période de validité retenue débute à la fin du premier cycle de vaccination. En l'absence de données suffisantes sur la durée de la protection offerte par la dose "booster", la Commission n'a pas encore pu décider que les neuf mois débutent à la date de cette dernière. Dès lors, afin de laisser suffisamment de temps pour la mise en oeuvre technique de la période de validité et pour les campagnes de rappel, ces nouvelles règles doivent s'appliquer à partir du 1er février 2022. La période retenue prend en compte les orientations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), selon lesquelles les doses de rappel sont recommandées au plus tard six mois après la fin du premier cycle de vaccination. Le certificat restera valable pendant une période de grâce de trois mois supplémentaires, afin de permettre l'adaptation des campagnes de vaccination nationales et l'accès des citoyens aux doses de rappel. Le commissaire à la Justice, Didier Reynders, a défendu cette harmonisation, alors que plusieurs pays exigent déjà un test PCR à l'entrée de leur territoire, même pour un voyageur intra-UE déjà vacciné. "Des mesures unilatérales dans les États membres nous ramèneraient à la fragmentation et aux incertitudes que nous avons connues au printemps dernier. La période de validité de neuf mois pour les certificats de vaccination donnera aux citoyens et aux entreprises la certitude dont ils ont besoin pour planifier leurs voyages en toute confiance. C'est maintenant aux États membres de s'assurer que les rappels seront déployés rapidement pour protéger notre santé et garantir la sécurité des voyages", a commenté le commissaire belge, cité dans un communiqué. La Commission avait proposé fin novembre d'introduire cette période de neuf mois pour le certificat de vaccination, étant entendu qu'elle ne pouvait le faire avant en raison du manque de données disponibles. Mais les États membres n'étaient pas parvenus à s'accorder à ce sujet, ce qui a poussé les chefs d'État et de gouvernement à accepter de déléguer la décision à la Commission, qui a agi ce mardi via un "acte délégué". Le certificat de vaccination est l'un des trois canaux disponibles pour valider un certificat numérique européen Covid, avec le test PCR et le certificat de rétablissement. (Belga)