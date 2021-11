Le volcan Cumbre Vieja est toujours en éruption sur l’île espagnole de La Palma. De nouvelles images ont été filmées hier à l’aide d’un drone. Elles montrent l’intense activité du volcan.

Depuis le début de l’éruption le 19 septembre, la lave du volcan a recouvert près de 900 hectares et détruit plus de 2.500 bâtiments. Plus de 7.000 personnes ont dû évacuer leur habitation. Il n’y a heureusement aucun décès à déplorer.