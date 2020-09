VW rappelle dans le monde 200.000 pick-ups du modèle Amarok

(Belga) Le constructeur automobile allemand Volkswagen rappelle 200.000 picks-ups du modèle Amarok dans le monde en raison d'un problème éventuel au niveau de la fixation de la roue de secours, a indiqué samedi l'autorité allemande de la sécurité routière KBA.

En raison de ce problème, la roue de secours pourrait se détacher. Il concerne des voitures construites entre 2016 et 2020. Le modèle Amarok est surtout populaire en Amérique du Sud. En Allemagne, environ 9.000 voitures doivent retourner au garage. On ne sait pas encore si et combien de véhicules sont concernés en Belgique. (Belga)