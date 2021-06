Washington accorde une nouvelle tranche d'assistance militaire à l'Ukraine

(Belga) Le Pentagone a annoncé vendredi avoir accordé une nouvelle tranche d'assistance militaire à l'Ukraine de 150 millions de dollars, à quelques jours d'une rencontre à Genève du président américain Joe Biden avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Cette assistance militaire, qui comprend notamment des radars, des drones et des outils de communication sécurisée, s'ajoute aux 125 millions déjà débloqués en mars, a noté le porte-parole du ministère américain de la Défense, John Kirby. Avec cette deuxième tranche, le gouvernement de M. Biden a débloqué l'ensemble des fonds alloués à l'aide sécuritaire à l'Ukraine dans le budget 2021, a précisé le Pentagone dans un communiqué. Cette assistance est destinée à "aider les forces ukrainiennes à préserver l'intégrité territoriale de leur pays et à améliorer leurs capacités d'interopérabilité" avec les systèmes d'armement de l'Otan, a précisé M. Kirby. Le Pentagone "encourage l'Ukraine à adopter des réformes conformes aux principes et aux critères de l'Otan pour faire avancer ses aspirations euro-atlantiques", a-t-il conclu. L'Union européenne et l'OTAN soutiennent l'Ukraine depuis l'annexion par la Russie de la péninsule de Crimée et le début du conflit dans l'est avec les séparatistes prorusses en 2014, mais demandent à Kiev de faire davantage pour faire avancer les réformes politiques et économiques indispensables. Les tensions restent élevées dans l'est de l'Ukraine, où les séparatistes prorusses ont accusé vendredi les forces ukrainiennes d'avoir tué cinq combattants rebelles, Kiev ayant pour sa part fait état d'un soldat tué par un bombardement. (Belga)