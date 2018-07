Week-end très chargé sur les routes en perspective

(Belga) Le week-end des 20, 21 et 22 juillet s'annonce particulièrement chargé sur les routes, prévient Touring lundi. Le trafic sera rouge sur les routes des vacances dans le sens des départs et orange dans celui des retours.

"Echapper aux embouteillages sera quasiment impossible", prévient l'organisation de mobilité. Le trafic sera particulièrement difficile vendredi et samedi dans le sens des départs en France, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie et en Espagne. Dans le sens des départs, le vendredi ne devrait poser aucun problème particulier (vert). Le samedi est par contre classé rouge en Allemagne et en Suisse, où de nombreux embouteillages sont à prévoir. En France, en Autriche, en Italie et en Espagne, la circulation sera orange samedi. Le dimanche, le trafic demeurera orange en Allemagne et en Suisse, mais aucun problème n'est prévu ailleurs. "Touring conseille de partir le dimanche. Le meilleur jour pour revenir est le vendredi et, en moindre mesure le dimanche", conclut l'organisation. (Belga)