Wi-Fi gratuit dans l'espace public: 97 communes belges reçoivent 15.000 euros de l'UE

(Belga) Nonante-sept communes de Belgique figurent sur la liste des 2.800 municipalités de l'UE lauréates de la première grande distribution d'une prime européenne de 15.000 euros pour développer le Wi-Fi gratuit dans leurs espaces publics, a dévoilé vendredi la Commission européenne.

Les communes ont été choisies sur base du principe "premier arrivé, premier servi", avec toutefois une fourchette par Etat membre (minimum 15 primes et maximum 224). Pour la Belgique, 219 communes (sur les 589 que compte le pays) avaient répondu à l'appel. Près de la moitié (44%) ont été sélectionnées. La toute grande majorité sont situées en Flandre, 23 en Wallonie mais aucune en Région bruxelloise ni en Communauté germanophone. Avec leur prime, les communes sélectionnées pourront installer des antennes Wi-Fi dans des espaces tels que des bibliothèques publiques, des musées, des parcs ou des places. Ces antennes et leur entretien seront exempts de charges pendant trois ans. Plus de 13.000 municipalités s'étaient portées candidates. Celles qui n'ont pas été sélectionnées auront la possibilité de se rattraper lors de trois prochains appels qui seront lancés par la Commission ces deux prochaines années. Par la suite, cette enveloppe relèvera de la programmation budgétaire 2021-2027 de l'UE. (Belga)