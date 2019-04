WTA: Kvitova bat Kontaveit et remporte le tournoi de Stuttgart

La Tchèque Petra Kvitova, N.3 mondiale, a remporté le tournoi WTA sur terre battue de Stuttgart, dimanche, en battant en finale l'Estonienne Anett Kontaveit (N.15) 6-3, 7-6 (7/2).

Déjà gagnante à Sydney en janvier, Kvitova devient la seule joueuse du circuit WTA à avoir remporté deux titres cette année. Avant Stuttgart, les 18 premiers tournois de 2019 avaient sacré 18 joueuses différentes.

A 29 ans, la double lauréate de Wimbledon (2011, 2014) porte également à 27 le nombre de titres décrochés dans sa carrière.

"C'était plus difficile au début de la semaine", a déclaré Kvitova, qui effectuait à Stuttgart ses premiers pas de l'année sur une terre battue qui n'est pas sa surface de prédilection. En 10 participations à Roland-Garros, elle n'a dépassé qu'une seule fois les huitièmes, pour atteindre les demi-finales en 2012.

Après avoir sauvé deux balles de set à 4-5 dans la seconde manche, Kvitova a remporté le match au jeu décisif sur un coup droit gagnant tombé sur la ligne.

"J'avais dit que j'aurais besoin de quelques matches pour m'acclimater à la surface. Depuis, je pense que j'ai vraiment trouvé un bon rythme, même s'il y a encore eu des hauts et des bas aujourd'hui. J'ai dû me faire violence pour jouer de façon plus agressive", a ajouté la grande gauchère tchèque.

Kontaveit, 23 ans, 15e joueuse mondiale, n'a remporté qu'un seul titre depuis ses débuts professionnels, sur gazon à s'Hertogenbosch en 2017.

"Je ne pense pas que quiconque voudrait copier la façon dont je me suis déplacée aujourd"hui", a-t-elle plaisanté après sa défaite.