XV d'Angleterre: avec Tuilagi et les frères Vunipola contre l'Irlande

Le centre du XV de la Rose Manu Tuilagi, raffûte un Gallois lors d'un match du Tournoi des Six nations à Cardiff, le 16 mars 2013Adrian DENNIS

Le costaud Manu Tuilagi sera titulaire au centre de l'attaque de l'Angleterre pour affronter l'Irlande samedi lors de la première journée du Tournoi des six nations, a annoncé jeudi la Fédération anglaise de rugby.

Tuilagi, qui a bénéficié de la blessure à l'entraînement de Ben Te'o, va débuter son premier match avec l'Anglettre depuis la tournée du XV de la Rose en Nouvelle-Zélande... en 2014.

Autres revenants, les frères Billy et Mako Vunipola. Le troisième ligne centre et le pilier gauche, handicapés par de nombreux pépins physiques cette saison, n'ont plus joué avec l'Angleterre depuis la tournée de juin en Afrique du Sud.

Aux côtés de Billy, Tom Curry et Mark Wilson feront leurs débuts dans le Tournoi, aux ailes de la troisième ligne.

Le demi de mêlée Dan Robson, jamais sélectionné, prendra place sur le banc.

Le XV anglais contre l'Irlande: Daly - May, Slade, Tuilagi, Nowell - (o) Farrell (cap.), (m) Youngs - T. Curry, B. Vunipola, M. Wilson - Kruis, Itoje - Sinckler, George, M. Vunipola

Remplaçants: Cowan-Dickie, Genge, H. Williams, Lawes, Hughes, Robson, Ford, Ashton