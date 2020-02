XV de France: la deuxième période, ce fantôme qui rôde encore

Les sélectionneurs passent mais certaines mauvaises habitudes restent: tonitruant en début de match, le XV de France a encore une fois été inconstant ensuite, notamment lors de 40 dernières minutes compliquées contre l'Italie (35-22) en Tournoi des six nations.

Deux éclairs dans un ciel nuageux. Inscrits sur deux exploits personnels de Romain Ntamack (59e) et de Baptiste Serin (74e), les deux essais après la pause ont quelque peu masqué une prestation mitigée lors d'une seconde période où les Italiens ont fait jeu égal au tableau d'affichage (12-12).

Bien sûr, la vision d'ensemble reste très bonne, pour des Français, auteurs de cinq essais lors de cette victoire bonifiée et désormais premiers du Tournoi. Mais, comme souvent contre l'Italie, les Bleus se sont compliqué la tâche en multipliant les erreurs.

"En première période, c'était quasiment parfait. En deuxième période, on a manqué de consistance, l'équipe a été bousculée par l'Italie", résume le sélectionneur Fabien Galthié, qui vient de gagner son deuxième match à la tête des Bleus après l'Angleterre (24-17).

- Courant alternatif -

Face à la plus faible équipe du Tournoi (6e, aucun point), qui n'a plus gagné depuis 2015 et a perdu dimanche son 24e match consécutif dans la compétition, les Français ont assuré l'essentiel mais ont aussi encaissé trois essais, pour gagner avec "seulement" 13 points d'avance.

Un match sur courant alternatif loin de celui abouti réalisé par des Gallois sans pitié la semaine dernière contre cette même Italie (42-0).

Les Français ont souffert de trop de passages à vide. "La deuxième période a été plus complexe", confirme le capitaine Charles Ollivon, qui explique cela par la "pression" italienne et les "quelques scories" françaises.

Après la pause, les Français ont par exemple été pénalisés huit fois (contre seulement deux en première période).

"On a eu des problèmes avec notre discipline. On va devoir régler ça, ça sera notre but pendant les deux prochaines semaines", se projette le deuxième ligne Paul Willemse, auteur d'un très bon match avant sa sortie dès la 44e minute.

Son remplaçant, Romain Taofifenua, souligne lui "la qualité de la deuxième mi-temps de l'Italie", sans pour autant se cacher derrière: "En retour de mi-temps on a subi sur les impacts et on a donc été indisciplinés, forcément on a fait plus de fautes".

La touche, déjà défaillante contre l'Angleterre, a de nouveau été en difficulté avec notamment trois lancers perdus de suite en deuxième période. Pas le fait uniquement du lanceur Julien Marchand, très solide par ailleurs face aux combattants italiens et sans doute gêné par les fortes rafales de vent.

Point fort lors du Crunch, la "rush defence" chère à l'entraîneur de la défense Shaun Edwards a cette fois-ci pâti de nombreux plaquages manqués, à l'image de ceux de l'ailier Teddy Thomas, qui a inscrit le premier essai mais a été en difficulté sur la défense de son couloir droit.

- La tête à Cardiff -

Pointés du doigt face aux Anglais, les remplaçants avaient à coeur de se rattraper. Et certains "finisseurs" - comme aime à les appeler Galthié - ont en effet bien terminé le match.

A l'image du demi de mêlée Baptiste Serin, rentré à la place du chef d'orchestre Antoine Dupont et très inspiré sur son essai avec un coup de pied "grand pont" sur son vis-à-vis, ou encore de son collègue de la charnière "finisseuse" Matthieu Jalibert, plein de fraîcheur.

Dans le combat de la deuxième ligne, Taofifenua a aussi réussi son entrée. Mais il a aussi concédé une pénalité, tout comme les entrants en première ligne Jefferson Poirot, Peato Mauvaka et Demba Bamba, dont les entrées ont coïncidé avec la période forte de l'Italie.

Discipline, défense, touche, concentration, impact des remplaçants: autant de pistes d'amélioration en vue du prochain match, capital pour conserver une chance de remporter le Tournoi, chez les tenants du titre gallois dans deux semaines à Cardiff.