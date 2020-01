XV de France: "le passé, je m'en fous", assure Servat

"Le passé, je m'en fous". Ni les mêlées poussives de la Coupe du monde, ni le passif de ses joueurs ne l'intéressent. L'entraîneur des avants de l'équipe de France William Servat est focalisé sur le présent, comme il l'a expliqué mardi, après un entraînement intense des Bleus à Nice.

Q: Jefferson Poirot a parlé des mêlées de la Coupe du monde, disant qu'il avait regardé des vidéos et qu'il était effondré par le niveau...

R: "Je vous le dis très honnêtement, je n'ai regardé avec les joueurs aucune vidéo sur les mêlées de la Coupe du monde. J'ai fait un retour avec Jefferson en club, quand je l'ai rencontré, sur la technique à ce poste. Mais je n'ai fait aucun jugement et en rien regardé le travail de mes prédécesseurs. On n'a pas la même manière de faire les choses et juger d'une mêlée sans savoir ce qu'ils faisaient, je ne me le permettrais pas. Chacun à sa manière de l'appréhender. Bien sûr, j'ai des convictions, j'ai des orientations..."

Q: Les mots d'Eddie Jones, qui a annoncé que "jamais les jeunes Bleus été confrontés à une telle intensité et une telle violence physique", vous font-ils sourire? Ou bien est-ce que ça vous inquiète?

R: "Si Eddie Jones essaie de mettre une percussion à Romain Taofifenua, je suis pas sûr qu'il gagne! (sourire) Les matches de rugby aujourd'hui bien sûr qu'il y a de l'intensité. Tout le monde attend ce combat... Après, il a certainement plus d'expérience que nous. Nous, on reste un peu plus modestes."

Q: Un mot sur Mohamed Haouas, le pilier de Montpellier, qui fait grosse impression cette semaine à Nice.

R: "On a eu la chance de pouvoir visiter les joueurs en club, de pouvoir les rencontrer, de discuter avec eux. Je suis allé quatre fois à Montpellier, je l'ai rencontré, j'ai eu de nombreux échanges avec lui, mais je ne l'ai pas découvert. Ni redécouvert. C'est le joueur de devant de Montpellier qui a les meilleures statistiques de déplacement et d'activité sur le match. C'est un profil de pilier droit qui est capable de rattraper les trois-quarts qui percent parfois... Après, très clairement, le passé (Haouas a eu des ennuis avec la justice dans sa jeunesse, NDLR), je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est le joueur que j'ai rencontré, la personne que j'ai rencontrée. C'est un mec très respectueux, toujours à l'heure sur tous les rendez-vous. Il est rentré très vite dans le groupe: il est rigolo, les mecs aiment être avec lui et savent que c'est un mec courageux. Il est d'une écoute incroyable, il participe à tout. Après, la performance, on verra. Ce sera autre chose, on attendra d'être arrivé au match, mais c'est un plaisir d'avoir ce joueur-là."

Propos recueillis en conférence de presse