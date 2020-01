XV de France: les Bleus "ambitieux" face à l'Angleterre, selon Galthié

Le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié l'a assuré jeudi, le XV de France "sera très ambitieux", dimanche, pour son entrée dans le Tournoi de six nations, face aux vice-champions du monde anglais.

. Anthony Bouthier titularisé

"Ce qui nous a poussés à le prendre avec nous, ce sont ses performances en club. Depuis le début de la saison, il a des performances de très haut niveau et de manière récurrente. Son entraîneur Xavier Garbajosa nous l'a expliqué: il a été plusieurs fois dans des positions compliquées en club, il a été parfois repositionné et il a redynamisé son équipe pour ensuite aller chercher la victoire. Il est régulier, il est performant et les entraînements qu'il a eus avec nous ont confirmé son potentiel."

. La charnière Dupont-Ntamack de la Coupe du monde reconduite

"C'était la charnière de la Coupe du monde et on peut dire que, durant ce Mondial, cet axe 9-10, et même jusqu'au centre et aux ailiers, a donné entière satisfaction. Vu le contexte compliqué, ils ont été performants, ils sont su s'adapter à l'environnement. Il faut de la continuité dans la construction de cette équipe. On s'appuie sur eux pour continuer à travailler et développer le potentiel de notre équipe."

. Mohamed Haouas

"Ca prouve que, en sport, tout est possible. On a des cursus classiques qui sont présents mais ça change d'avoir des joueurs qui émergent avec un parcours différent, plus complexe. On a retenu les joueurs parce qu'ils sont performants, en club et à l'entraînement. Il n'y a pas de raison qu'ils soient traités différents, ni d'un côté ni de l'autre. A ce poste de pilier droit, on n'a pas de certitude. Il fallait faire un choix entre deux joueurs (Demba Bamba et Haouas, NDLR) qui ont peu d'expérience à ce niveau-là. On se pose des questions. On aura la réponse dimanche."

. La performance ou le résultat?

"Tout. Dimanche, c'est une grande journée qui nous attend et on s'y prépare depuis un certain temps. La matinée, l'arrivée au stade, l'échauffement, la Marseillaise... et après le match... le niveau émotionnel est présent. L'intensité est promise et elle sera là. Ensuite, bien sûr, vous ne pouvez pas nous empêcher d'être ambitieux dimanche. On y va avec beaucoup d'humilité. Mais très ambitieux."

. Les remarques d'Eddie Jones

"C'est une promesse et je pense qu'ils vont la tenir. Maintenant, ça fait 30 ans qu'on est dans le milieu, on est coutumiers de ces petites phrases. On va tâcher de les écouter et d'en faire bon usage. A quoi s'attendre dimanche? Attendez vous à une présence, à un engagement optimal. A des joueurs qui vont jouer avec passion. Qui vont repousser leurs limites le plus loin possible. Attendez vous à un paquet d'avants, à une conquête qui va tout donner. Attendez vous à des phases de combats féroces, à un terrain qui sera défendu. A des plaquages, des collisions féroces. Et attendez vous à une équipe qui ne lâche rien."

. Le jeu des Anglais

"On redoute tout ce qu'ils sont capables de proposer. C'est une équipe qui fait, depuis un certain temps, une démonstration de force, de puissance, de vitesse, d'alternance, d'expérience, de pragmatisme... D'un côté, on sent qu'il y a la maturité et l'expérience; de l'autre, c'est l'inverse peut-être. Evidemment, dans leur stratégie, ils ont une alternance du jeu au pied qui pèse énormément. On a identifié cette stratégie. Ils ont un plan. Mais, nous aussi, on a un plan."

. L'importance de la conquête

"C'est un secteur essentiel. Mais c'est vrai depuis la nuit des temps, depuis que le rugby existe. La conquête, c'est une phase de combat, une phase de combat organisée, une phase de départ de l'action fondamentale. On ne va pas se cacher, nous souhaitons redevenir une équipe dominatrice, dominante. C'est une ambition partagée dans le staff et aussi avec les joueurs. Nous voulons être féroces. Nous souhaitons mettre un maximum d'agressivité dans toutes ces phases de jeu."

propos recueillis en conférence de presse