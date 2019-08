XV de France: "On a tous une place à jouer", reconnaît Lauret

"On a tous une place à jouer pour partir au Japon", a admis mardi le troisième ligne du XV de France Wenceslas Lauret, qui jouera gros vendredi contre l'Italie, dernier match de préparation des Bleus avant la Coupe du monde (20 septembre - 2 novembre).

"Quand on est blessé, on prend du retard", a dit à Marcoussis le joueur du Racing 92, qui n'a pu postuler lors des deux matches contre l'Ecosse (victoire 32-3 à Nice puis défaite 17-14 à Edimbourg) en raison d'une légère blessure à une cuisse.

"Les autres sont déjà en place, ont joué, prouvé, fait de belles prestations... Nous, il nous faut nous raccrocher au wagon, montrer qu'on revient bien, qu'on est fort et performant", a-t-il ajouté à propos de son cas personnel mais aussi de celui de Yacouba Camara et Louis Picamoles, autres titulaires vendredi en troisième ligne.

Egalement freinés par des pépins physiques, les deux Montpelliérains n'ont été que remplaçants sur le premier des deux matches face au XV du Chardon. Contre lequel Grégory Alldritt, Charles Ollivon et François Cros, à leur poste, ont brillé à Nice.

Or, Ollivon et Cros figurent sur la liste des six réservistes et menacent donc Lauret, Camara et Picamoles pour une place dans la liste finale de 31 joueurs, dévoilée lundi par le sélectionneur Jacques Brunel.

"On est attendu parce qu'on a perdu en Ecosse et parce qu'on n'a pas beaucoup joué", a admis Lauret au sujet du trio. "On a tous une place à jouer pour partir au Japon."

"Forcément, on y pense tous", a ajouté le flanker. "Depuis le début, c'était clair qu'il y en a six qui resteront chez eux. C'est dur quand on n'y est pas (sur la feuille de match, ndlr), tout le monde fait le nécessaire et travaille dur pour y être. Pour l'instant, on est tous ensemble. On verra ce que la sélection dira."

La concurrence au sein les Bleus est "saine", a cependant souligné Lauret. "On est là pour s'entraider sur le terrain", a-t-il encore dit.