XV de France: "On s'est mis dans la merde tout seuls" estime Guirado

"On s'est mis un peu dans la merde tout seuls et on va essayer de s'en sortir ensemble": le capitaine Guilhem Guirado a souhaité jeudi "redorer le blason" du XV de France, terni par des mauvais résultats et des écarts, vendredi contre l'Italie à Marseille dans le Tournoi.

QUESTION: La victoire est-elle encore plus obligatoire vendredi, après une série de huit test-matches sans succès, dont sept revers?

REPONSE: "La victoire est toujours obligatoire, on se prépare toujours pour gagner. On a pu voir que ça se jouait sur des détails. Ca fait deux fois (13-15 contre l'Irlande et 26-32 en Ecosse) d'affilée qu'on laisse échapper des matches. J'espère qu'on ne perdra pas le fil vendredi."

Q: Vous avez été touché par la dernière défaite, en Ecosse, et la virée nocturne de certains coéquipiers qui a entraîné l'exclusion du groupe de huit joueurs...

R: "Avec l'issue du match et ce qui s'est passé, forcément. J'ai pris quelques jours de repos en famille, ça m'a permis de couper. J'ai laissé le téléphone à l'entrée de la maison, je ne me suis pas occupé de ce qu'il se passait. J'ai laissé ça de côté, et suis revenu plus affamé vendredi (dernier, à Aix-en-Provence). Forcément j'ai été touché car on représente la France et le XV de France. Mais de l'eau a depuis passé sous les ponts, je suis encore plus motivé que jamais."

Q: Avez-vous estimé nécessaire de répéter à vos coéquipiers ce que signifiait de porter le maillot du XV de France?

R: "Je me suis exprimé par rapport à cela, mais malheureusement je pense que ce qu'il s'est passé a servi d'exemple. Avec le contexte et ce sur quoi Jacques (Brunel, le sélectionneur) a appuyé, tout le monde a compris dans quelle situation on était. Je suis surtout resté concentré sur le rugby, le plus important.Par rapport au match en Ecosse, on a plusieurs secteurs à corriger, et rapidement, pour redevenir une équipe de France."

Q: Avez-vous parlé de morale après Edimbourg?

R: "Effectivement, j'ai eu quelques mots par rapport à ça, ce que je ressentais. La plupart des joueurs voire tous me rejoignent, il n'y a pas de soucis. Maintenant, excusez-moi l'expression, mais on s'est mis un peu dans la merde tout seuls et on va essayer de s'en sortir ensemble."

Q: Etes-vous affecté par la crise de popularité que traverse le XV de France?

R: "Forcément je le vis mal car j'ai toujours connu l'équipe de France triomphante. C'est très compliqué mais j'ai envie d'y croire car je me prépare à cela (retrouver la victoire). La popularité vient avec les résultats, donc il va falloir vite redorer le blason et montrer de quoi on est capable, collectivement, dès vendredi."

Q: Des joueurs exclus, encore des changements dans le XV de départ, les Bleus semblent vivre un éternel recommencement...

R: "C'est la vie du XV de France, malheureusement toujours un peu contraint de subir ce qu'il se passe. Tout le monde est conscient de ce qui nous attend."

Q: Que vous inspire l'Italie?

R: "On pu s'apercevoir qu'elle craquait souvent autour de la 65e/70e minute après un travail de sape et d'usure. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Et être plus performants et dangereux avec le ballon. C'est l'objectif qu'on s'est fixé, tout en gardant notre agressivité."

Propos recueillis en conférence de presse