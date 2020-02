XV de France: Penaud ratera lui aussi l'Angleterre

Sale temps pour les Bleus: après le talonneur Camille Chat, le XV de France sera privé d'un nouveau cadre avec le forfait de l'ailier Damian Penaud, blessé lors du dernier entraînement de samedi, à la veille du Crunch de dimanche (16h00) face à l'Angleterre.

C'est le Rochelais Vincent Rattez (27 ans, 3 sélections) qui prendra place sur l'aile gauche et fêtera sa première titularisation face aux vice-champions du monde anglais, après trois sélections en sortie de banc, devant l'Afrique du Sud en 2017 (deux fois) et le pays de Galles en 2019.

Il sera suppléé sur le banc des remplaçants par le Montpelliérain Arthur Vincent, qui fête à 20 ans sa première sélection.

Samedi, au Stade de France, Penaud (23 ans, 16 sélections) était entré tout sourire avec ses équipiers pour le traditionnel "captain's run", avant de disparaître quelques minutes et de revenir le mollet gauche entouré d'un bandage.

A l'issue de la séance, le manager général du XV de France Raphaël Ibanez ne cachait pas son inquiétude au sujet du joueur de Clermont: "Il a connu une gêne musculaire au tout début de l'échauffement. Il passe actuellement des examens de contrôle", avait ainsi confié l'ancien talonneur.

"On verra l'issue de ces examens, on espère juste que ce n'est pas important", avait-t-il ensuite ajouté, prémonitoire.

Penaud souffre d'une lésion au mollet gauche, à en croire RMC, et ratera donc les débuts du Tournoi des six nations 2020.

C'est un nouveau coup dur pour les Bleus new look de Fabien Galthié, après les forfaits du talonneur Camille Chat (Racing 92), du troisième ligne Dylan Cretin (Lyon), de l'arrière Kylan Hamdaoui (Stade français) ou du pilier Wilfrid Hounkpatin (Castres).

- Première titularisation pour Rattez -

Surtout, l'équipe de France, rajeunie, perd un joueur essentiel, jeune mais expérimenté et, surtout, titulaire lors de la Coupe du monde avec trois matches disputés et 228 minutes sur le terrain, qui font du Clermontois le sixième joueur le plus utilisé au Japon, derrière l'arrière Maxime Médard (1er avec 241 minutes).

"Il a une incroyable capacité à casser les lignes. C'est un joueur excitant: il est rapide, il est puissant. Il a tout ce qu'il faut pour un joueur de rugby", avait d'ailleurs expliqué à l'AFP son équipier en club et ex-All Black Isaia Toeava (34 ans, 36 sélections).

Pour Rattez, c'est un sacré baptême du feu qu'il va s'offrir face au supersonique Jonny May (29 ans, 52 sélections).

Mais le Rochelais ne semble pas travaillé outre mesure. "On a évidemment regardé ce que font les Anglais: c'est très lisible mais ils le font tellement bien et avec tellement d'intensité que c'est tout de même très dur à soutenir... Ce n'est pas pour rien s'ils sont parvenus en finale de la Coupe du monde!", avouait-il récemment.

"D'abord, il faudra que nos avants soutiennent leur rythme et se déplacent très vite au milieu du terrain. Ensuite, en matière de couverture, il s'agira d'anticiper leurs intentions au maximum. Il faudra juste être bien en place et le plus attentif possible. Et surtout bien remonter les ballons quand on les récupérera car ils ont des troisième ligne très mobiles et capables de nous mettre à la faute à la moindre erreur", avait-il ajouté. Tout simplement.