XV de France: "Un coup d'arrêt important" selon Brunel

"C'est un coup d'arrêt important": le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a regretté dimanche, après la lourde défaite encaissée en Angleterre dans le Tournoi des six nations (44-8), le manque de solutions des Bleus face au jeu au pied de pression du XV de la Rose.

QUESTION: Quel est votre sentiment après cette lourde défaite?

REPONSE: "Je suis très déçu, surtout de la première mi-temps. Alors qu'on s'attendait à la pression anglaise par du jeu au pied, on n'a pas su en sortir. Il y a quasiment eu les mêmes modèles d'essais sur la première mi-temps."

Q: Que cela peut-il vous apprendre en vue de la Coupe du monde et des retrouvailles entre les deux équipes?

R: "On va apprendre qu'aujourd'hui les Anglais étaient plus forts que nous. Ce qui me déçoit, c'est qu'on n'a pas su répondre à une situation qui s'est reproduite pendant toute une mi-temps. En deuxième on a su trouver des espaces et des solutions, on a été moins pris sur ce genre de situations (jeu au pied dans le dos, NDLR)."

Q: Quel est votre part de responsabilité?

R: "Bien sûr que j'en ai une, au même titre que l'équipe, on est dans le même bateau. On va regarder ce qui s'est passé. Globalement on le sait, on connaît nos manques en première période. Nous savions que ça allait se passer de cette façon, et on n'a pas su y répondre. Pourquoi y a-t-il eu autant de fébrilité sur ces ballons dans notre dos? On va regarder ça."

Q: Y-a-t-il du découragement?

R: "Non."

Q: Lors des précédentes défaites, vous parveniez à tirer des satisfactions... Est-ce cette fois un coup d'arrêt important?

R: "Le score donne un coup d'arrêt important. On va analyser ça. Il y a certes des satisfactions à en tirer: il y a eu des choses intéressantes en deuxième mi-temps, l'apport des jeunes, le fait qu'on n'a pas lâché complètement car le score pouvait être beaucoup plus lourd. Mais c'est la lourdeur de la défaite qui prédomine."

Propos recueillis en conférence de presse