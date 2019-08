XV de France: une troisième ligne qui joue gros, Guirado remplaçant contre l'Italie

Yacouba Camara (c) passe le ballon à Wenceslas Lauret (g) lors du match du Tournoi des six nations entre la France et l'Italie, le 23 février 2018 au stade Vélodrome de Marseille Anne-Christine POUJOULAT

Une troisième ligne Camara-Picamoles-Lauret qui joue gros, Guilhem Guirado remplaçant et deux réservistes laissés de côté: le sélectionneur Jacques Brunel a effectué ses ultimes arbitrages mardi pour affronter vendredi l'Italie, dernier match de préparation pour la Coupe du monde (20 septembre - 2 novembre).

Les jeux sont faits, ou presque. A moins d'une semaine de l'annonce lundi du groupe final de 31 joueurs pour le Japon, les Bleus savent ce qu'il leur reste à faire, ou pas, pour prendre leur place dans l'avion.

En premier lieu Louis Picamoles, Yacouba Camara et Wenceslas Lauret, autrefois titulaires en puissance en troisième ligne mais qui ont été freinés lors de la préparation par des pépins physiques et n'ont été qu'au mieux remplaçants - pour les deux premiers - lors des deux matches contre l'Ecosse.

Or, pendant ce temps-là, les réservistes François Cros et Charles Ollivon ont été particulièrement en vue lors de la première manche face au XV du Chardon à Nice (32-3). Et pourraient donc pousser hors du groupe un voire deux des trois précités. "On a tous une place à jouer pour partir au Japon", a reconnu Lauret.

Capitaine depuis 2016, le talonneur Guilhem Guirado a sa place assurée parmi les 31. Sauf que pour la seconde fois en quinze jours après Nice, c'est le pilier gauche Jefferson Poirot qui guidera les Bleus puisque le Catalan débutera sur le banc, remplacé par Camille Chat.

- Rattez et Belleau oubliés -

Avec neuf changements, plus deux repositionnements (les polyvalents Gaël Fickou à l'aile et Arthur Iturria en deuxième ligne), par rapport au XV de départ battu samedi à Edimbourg (17-14), Brunel procède comme prévu à une large revue d'effectif, mais sans inclure forcément tous les joueurs pressentis.

Bloqué jusqu'ici par des douleurs à un tendon d'Achille, Yoann Huget est enfin remis et jouera. "Ce n'était pas gagné d'avance", a raconté le Toulousain qui a craint une "malédiction" après 2011 - exclusion pour manquements au suivi antidopage - et 2015 - blessure lors du premier match du Mondial.

En revanche, le demi de mêlée Maxime Machenaud et le pilier droit Demba Bamba sont encore convalescents et n'auront pas du tout joué. Comme, surtout, les réservistes Anthony Belleau et Vincent Rattez, qui ne seront probablement pas du voyage au Japon. "Ils sont très déçus", a témoigné Sofiane Guitoune.

Romain Taofifenua, autre réserviste aligné lui en deuxième ligne, a une dernière chance de se montrer et d'inverser la tendance. Mais au même moment, Paul Gabrillagues, devant lui sur la liste, a obtenu gain de cause auprès de World Rugby: de 6 semaines, sa suspension pour un déblayage illcite a été ramenée mardi à 3 semaines, ce qui lui redonne toutes ses chances et diminue celles du Toulonnais.

- Dupont indélogeable -

La situation est floue pour le centre Virimi Vakatawa, dernier arrivé en remplacement de Geoffrey Doumayrou, forfait, et compliquée pour le réserviste Cyril Baille, N.3 dans la hiérarchie des piliers gauches: ces deux-là sont sur le banc.

Derrière, les Toulousains reviennent en force (5 titulaires sur 7 trois-quarts) avec Huget et Romain Ntamack, remplaçant de Camille Lopez contre l'Ecosse. Ce dernier touché aux côtes et ménagé, l'ouvreur peut reformer avec Antoine Dupont - titulaire sur les trois matches - la charnière qui avait terminé le Tournoi des six nations.

Auteur d'une belle prestation à Edimbourg, Guitoune est logiquement reconduit au centre où il formera un duo séduisant avec Wesley Fofana, qu'il avait remplacé au pied levé à Murrayfield. Où l'arrière Thomas Ramos n'a pas rassuré et perd logiquement sa place au profit de Maxime Médard.

Le XV de départ: Médard - Huget, Guitoune, Fofana, Fickou - (o) Ntamack, (m) A. Dupont - Y. Camara, Picamoles, Lauret - R. Taofifenua, Iturria - Slimani, Chat, Poirot (cap.)

Remplaçants: Guirado, Baille, Setiano, Lambey, F. Cros, Serin, Vakatawa, Ramos