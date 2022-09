Zelensky dit "ne pas croire" à l'utilisation d'armes nucléaires par Moscou

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne "croit pas" à l'utilisation d'armes nucléaires par Moscou dans la guerre en Ukraine, a-t-il déclaré mercredi dans une interview à la chaîne allemande Bild TV, après que Vladimir Poutine a agité cette menace dans un discours.

"Je ne crois pas que ces armes seront utilisées. Je ne crois pas que le monde laissera faire", a affirmé le chef de l'Etat ukrainien selon des extraits de cette interview retranscrits par Bild Dans une allocution diffusée mercredi, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation de 300.000 réservistes en Russie pour soutenir son effort de guerre en Ukraine, et menacé l'Occident d'employer l'arme nucléaire. "Demain, Poutine pourra dire : +nous voulons une partie de la Pologne en plus de l'Ukraine, sinon nous utiliserons des armes nucléaires+", a poursuivi le président ukrainien. "Nous ne pouvons pas accepter ce genre de compromissions", a commenté M. Zelensky. L'Ukraine "poursuivra l'offensive", a-t-il déclaré, affirmant être "certain de libérer (nos) territoires". Vladimir Poutine "veut noyer l'Ukraine dans le sang, y compris celui de ses propres soldats", a ajouté le chef d'Etat à propos de la mobilisation partielle décrétée par le président russe. "Il a besoin d'une armée de plusieurs millions de personnes qui viennent à nous, car il voit qu'une grande partie de ceux qui arrivent s'enfuient", a-t-il ajouté, en référence aux défections dans l'armée russe. "Nous savons déjà qu'ils ont mobilisé des cadets, des garçons qui ne pouvaient pas se battre. Ils ne pouvaient même pas terminer leur formation", a-t-il ajouté. Le président ukrainien a également qualifié de "simulacre" les référendums d'annexion prévus vendredi par la Russie dans les territoires occupés. "90% des États ne les reconnaîtront pas", a-t-il ajouté. (Belga)