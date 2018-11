"Bob = 100% sobre", le slogan de la nouvelle campagne pour les fêtes de fin d'année

(Belga) Le slogan choisi pour la campagne Bob d'hiver 2018-2019 est "Bob = 100% sobre", ont annoncé jeudi le ministre de la Mobilité François Bellot, les représentants des ministres régionaux en charge de la sécurité routière, la police fédérale, Assuralia, l'institut Vias et la fédération des Brasseurs Belges. La campagne commencera dès vendredi soir à 22h00 pour s'achever le 28 janvier à 06h00 du matin. Un "week-end sans alcool au volant", avec davantage de contrôles de police, est également prévu du 11 au 14 janvier.

Depuis 23 ans, la campagne Bob associe la prévention, via des campagnes de communication, et la répression, via des contrôles de police accrus. Cette année, les coureurs cyclistes Philippe Gilbert et Sven Nys parrainent l'opération. "En 2017, 4.210 accidents avec tués ou blessés ont impliqué au moins un conducteur sous l'influence de l'alcool, ce qui représente un accident toutes les deux heures", a indiqué François Bellot. "Ce nombre diminue d'année en année mais de manière modérée (-2% par rapport à 2016; -7% par rapport à 2012). Les nuits de week-end, quasiment un accident sur deux (43%) implique un conducteur sous l'influence de l'alcool, mais l'alcool est également présent dans des accidents en journée: environ 1 sur 8 le week-end (12%) et 1 sur 25 en semaine (4%). Selon une analyse de l'institut Vias, l'alcoolémie moyenne des conducteurs impliqués dans un accident tourne autour de 1,7 pour mille, soit plus de trois fois la limite légale. (Belga)