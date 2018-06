"Bon chic bon genre": 17.000 personnes vêtues de blanc sont venues "dîner" sur l'esplanade des Invalides

Des milliers de "dîneurs en blanc", 17.000 selon les organisateurs qui revendiquent un record de participation, ont fêté dimanche soir le 30e anniversaire de ce pique-nique géant très "bon chic bon genre" sur l'esplanade des Invalides à Paris.







Rassemblement annuel sans autorisation, mais toléré pour son organisation quasi militaire "sous le signe de l'art de vivre et de la convivialité", ce dîner par cooptation a réuni deux fois plus de participants que d'habitude, dont 6.000 étrangers venus spécialement à Paris.



Concept français, cet événement connaît un succès international avec des éditions tout aussi codifiées dans 80 villes dont New York, Montréal ou Sydney.



Les pique-niqueurs vêtus de blanc selon un protocole strict, sont notamment tenus de ne laisser aucun déchet à l'issue des agapes qui prennent toujours fin autour de minuit. Les alcools forts et la bière sont formellement interdits.



Informés au dernier moment du lieu du dîner, au terme d'un jeu de piste, les convives sont arrivés avec tables et chaises pliantes, vaisselle, nappes.



En quelques minutes, les participants se sont installés sur les 33.000 m2 de l'esplanade des Invalides longue entre la Seine et l'hôtel des Invalides.