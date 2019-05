"C'est notre quatrième victoire consécutive", se réjouit Meyrem Almaci

(Belga) Groen poursuit sa croissance régulière et vient de remporter sa quatrième victoire consécutive aux élections, a déclaré dimanche la présidente du parti écologiste flamand Meyrem Almaci. Cela n'exclut pas que Groen et Ecolo forment ensemble la plus grande fraction de la Chambre, a-t-elle laissé entendre.

Selon les résultats provisoires, les verts enregistrent une légère hausse et dépassent 10% en Flandre. Ecolo se porte très bien en Wallonie et à Bruxelles. Dans la période qui a précédé les élections, les écologistes ont, à plusieurs reprises, exprimé l'ambition de devenir ensemble le groupe le plus important de la Chambre. Selon Meyrem Almaci, c'est une possibilité. "Là où nous gouvernons ensemble, nous avons pu prouver que la force verte fonctionne", a déclaré la cheffe de file des verts au nord du pays. Mme Almaci est également revenue sur la dernière campagne. Évoquant le succès du Vlaams Belang en Flandre, la présidente de Groen a promis de ne pas ignorer les électeurs du parti d'extrême droite. "Nous devons également écouter ces électeurs", a-t-elle souligné. "Je souhaite intensifier les efforts pour devenir un constructeur de ponts. Nous défendons une politique d'espoir et de coopération et nous en sommes fiers." (Belga)