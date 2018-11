"C'est pas moi qui l'ai poussé au meurtre": Monique Olivier, la complice présumée de Fourniret, charge le tueur en série avant de se murer dans le silence

Au troisième jour du procès de Michel Fourniret pour assassinat jeudi, son ex-femme et complice présumée Monique Olivier a évoqué les faits de façon confuse, chargeant son co-accusé, avant de se murer dans le silence.



La troisième femme du tueur en série a d'abord, à la demande du président, réévoqué les faits, vieux de 30 ans: le trésor déterré par la victime, Farida Hammiche, et son ex-mari dans un cimetière du Val-d'Oise, le magot planqué dans une cache au domicile de celle-ci et puis son assassinat une nuit dans une clairière des Yvelines. "Sans doute étranglée" par Michel Fourniret, dit la septuagénaire vêtue de sombre, les yeux clignant sans cesse.



De sa voix mal assurée, elle raconte aussi la recherche d'un endroit pour enterrer le corps, Fourniret qui part, creuse, revient chercher le cadavre dans le coffre de leur voiture où elle attend et qui repart pour le faire disparaître à tout jamais. Celui-ci n'a jamais été retrouvé.



Monique Olivier était alors enceinte. Elle dit avoir été là, au cimetière, dans la clairière, dans la voiture, chez Farida mais, répète-t-elle à l'envi, "c'est lui", Fourniret, "qui décide, c'est pas moi".



"C'est pas moi qui l'ai poussé au meurtre. C'est tombé sur moi comme ça aurait pu tomber sur une autre personne. Je l'ai jamais poussé à tuer", avance-t-elle. Avec ses deux premières épouses cependant, Fourniret n'a jamais tué, lui rétorque sèchement Me Didier Seban, avocat du veuf et de l'amant de la victime, qui aurait eu 61 ans aujourd'hui.



Citant "la série criminelle" de Fourniret et égrenant le nom de toutes ses victimes connues, le conseil tente de la pousser dans ses retranchements. "Vous auriez pu l'arrêter. Sans vous, rien n'aurait été possible. Vous en pensez quoi maintenant ?". Silence, yeux baissés de l'accusée.



"C'est impensable. Maintenant je... C'est impensable j'ai aucune.... C'est pas possible", ânonne-t-elle, les yeux secs.



Et l'avocat d'enfoncer le clou : "Puisque vous semblez regretter Madame, est-ce qu'il y a (des victimes) qu'on ne connaît pas ?". "Je ne sais pas s'il y en a d'autres", bredouille l'accusée. "Vous pensez qu'il y en a d'autres ?", insiste le conseil. "J'en sais rien", finit par souffler l'accusée.



Me Yolaine Bancarel, avocate de la famille Hammiche, tente de l'amadouer, lui demandant de "faire (un) effort de mémoire". "Sans vous", Fourniret "n'est rien, prenez-vous la mesure de cela ?". Toujours le silence dans le box.



Michel Fourniret doit être interrogé sur le fond dans l'après-midi.