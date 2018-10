"Ce gouvernement, c'est flop, flop, flop", estime Elio Di Rupo

(Belga) "Ce gouvernement, ce n'est pas job, job, job; c'est flop, flop, flop et je lui dis stop, stop, stop", a affirmé mardi le président du PS, Elio Di Rupo, sur les ondes de la Première.

"Le gouvernement Michel n'a rien fait pour créer de l'emploi. Il a profité de la conjoncture favorable en Europe", a ainsi estimé Elio Di Rupo selon qui la Belgique, "c'est un équilibre subtil qui n'avait pas besoin de la politique ultra-libérale menée par le MR et la N-VA". "Le gouvernement Michel a décidé d'aider les grandes entreprises en délaissant les pensionnés, les allocataires sociaux, les jeunes" et en mettant à mal le dialogue social "qui n'existe plus", a ajouté le président du PS. Quant aux pensions, "nous pensons qu'il faut revenir à une retraite à 65 ans. Mais si quelqu'un veut travailler jusqu'à 80 ans, c'est son droit", a-t-il encore déclaré. "Quand nous étions au pouvoir, nous avons préservé l'âge de la pension. Les socialistes devraient en être félicités", a-t-il ajouté en reprochant à la majorité actuelle de brandir le spectre des "fake news" dès qu'elle est remise en cause. Or, "la liberté en démocratie, c'est quand même de pouvoir critiquer", a conclu M. Di Rupo. (Belga)