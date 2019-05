(Belga) Le président du cdH et bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, s'est montré dimanche soir relativement inquiet lors de son premier discours post-électoral au quartier général du cdH à Meux (province de Namur).

"Certains signaux sont de nature à inquiéter", a-t-il déclaré en référence aux résultats provisoires en défaveur de son parti. "Je suis cependant fier et ému d'avoir pu compter sur la force de votre implication et la sincérité de votre mobilisation pour défendre l'humanisme", a-t-il ajouté en s'adressant aux militants présents. "C'est cela qui fait que nous aurons un motif à être satisfaits dans les heures qui viennent", a ajouté M. Prévot. "Certes, on nous annonce des lendemains peu joyeux', a-t-il encore souligné. "Mais nous avons tous été puiser jusqu'au fin fond de notre énergie pour défendre un programme qui puisse être une réelle alternative à la gauche et à la droite", a-t-il encore dit. (Belga)