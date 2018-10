"Cinq voitures ont été emportées vers la mer et englouties par la crue" non loin de Saint-Tropez : un corps a été retrouvé

Intempéries dans le Var: un corps a été retrouvé dans une voiture dans la mer.

Un cours d'eau en crue soudain, des voitures emportées jusqu'à la mer: les pluies ont fait au moins une victime dans le sud est de la France.

Un corps a été retrouvé jeudi matin dans une des voitures emmenées à la mer à une quinzaine de mètres de la plage à Sainte-Maxime (Var), a-t-on appris auprès de la gendarmerie et de la préfecture.



Le véhicule est sur le toit et à moitié immergé, à environ 15 mètres de la plage, au débouché du Préconil, le cours d'eau qui traverse la commune et se jette dans la Méditerranée, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Cinq véhicules ont été emportés à la mer dans la nuit de mercredi à jeudi, sur la commune de Sainte-Maxime, avait précisé auparavant le préfet du Var.



Rues envahies par les eaux à Saint-Tropez



Vincent Morisse, maire de Sainte Maxime, a fait état de dégâts matériels dans sa commune dans plusieurs secteurs où des cours d'eau ont débordé. Les véhicules "ont été emportés par la montée de la Garonnette. Le lieu exact où étaient stationnés les véhicules et la raison ne sont pas connues car cette rivière est à cheval entre Sainte-Maxime et une commune voisine", a-t-il précisé.



Les crues des cours d'eau varois ont été provoquées par les fortes pluies sur l'ensemble du département du Var, placé en vigilance orange depuis la mi-journée mercredi. Près de 200 mm d'eau sont tombés localement.



Au cours de la nuit, les pompiers du Var ont fait plus de 200 interventions au total, et 16 personnes ont été secourues.



De l'autre côté du golfe, la commune de Saint-Tropez elle aussi a été touchée par cet épisode pluvieux, et plusieurs rues étaient envahies par les eaux jeudi matin, comme en témoignent des images diffusées par des chaînes d'informations.



A Fréjus, plus au nord, les secours avaient prévu dans la nuit d'évacuer préventivement deux campings menacés d'inondations vers une salle de sport à Saint-Aygulf. 750 personnes devaient ainsi être mises à l'abri, 100 au camping de la Barque et 650 autres au camping de l'Argens. Ces deux campings étaient injoignables jeudi matin au lever du jour.



Jeudi matin, le préfet du Var recommandait vivement d'éviter absolument les garages et parkings souterrains. Le réseau routier départemental est lui praticable.