"Dégage, rentre dans ton pays": des gilets jaunes profèrent des insultes racistes en France, la justice saisie (vidéo)

Une vidéo publiée sur Twitter ce dimanche 18 novembre montre des gilets jaunes proférant des insultes racistes envers une automobiliste.

La vidéo comptabilise déjà plus de 670.000 vues sur Twitter. On y voit une automobiliste bloquée par un barrage de gilets jaunes. La jeune femme rentre dans sa voiture pour faire demi-tour, lorsqu’on entend certaines personnes proférer des insultes. "Allez, dégage !", "Rentre chez toi", "Retourne dans ton pays", "Casse-toi, pouf*****", "Et l’histoire des noirs, on ne veut plus entendre parler de ça". Voilà le genre de phrases que l’on peut entendre dans la vidéo. La situation s’envenime, à tel point que l’automobiliste et certains gilets jaunes en viennent presque aux mains.

La scène s’est déroulée à Cognac, une commune du Sud-Ouest de la France. Le procureur de la République a été saisi. "Suite aux incidents de Cognac diffusés sur les réseaux sociaux, un signalement a été fait par la police nationale au Procureur de la République qui va décider des suites judiciaires. La Préfète de la Charente rappelle que les manifestations doivent se dérouler dans le respect de tout un chacun", a tweeté la Préfète de la Charente.