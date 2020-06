Un avis de recherche lancé pour retrouver Marie-France Garaud, figure politique: elle a été retrouvée saine et sauve

Marie-France Garaud, figure politique française des années 70 dont la "disparition inquiétante" avait été signalée dans la nuit entre Deux-Sèvres et Vendée, a été retrouvée "saine et sauve" en Vendée samedi, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.



Mme Garaud, ex-conseillère des présidents Pompidou et Chirac, avait été portée disparue après avoir quitté son domicile de Saint-Pompain (Deux-Sèvres) à bord de son véhicule. Elle a été retrouvée "à pied" peu après 11H00, sur la commune vendéenne de Réaumur, et prise en charge par les gendarmes de Vendée, a-t-on appris auprès du commandant du groupement des Deux-Sèvres. "Elle va bien", a-t-il précisé.

Marie-France Garaud lors de sa campagne électorale en 1981 :