"Employé modèle, sans histoire": que sait-on de l'homme qui a tué 4 policiers à coups de couteau à Paris?

Quatre fonctionnaires tués au couteau, un suspect employé à la préfecture de police abattu par les forces de l'ordre et des motivations encore mystérieuses: ce que l'on sait de l'attaque perpétrée jeudi à l'intérieur du centre névralgique de la police parisienne.

Il s'était converti à l'islam il y a 18 mois, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.



Une perquisition est toujours en cours à son domicile, un immeuble de cinq étages dans une petite résidence calme à Gonesse (Val-d'Oise), a constaté une journaliste de l'AFP.



La piste d'un conflit personnel



L'assaillant, abattu dans la cour de la préfecture, travaillait à la Direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP), ont indiqué des sources concordantes. Les enquêteurs explorent notamment la piste d'un conflit personnel, selon ces sources. L'agresseur travaillait au service informatique de la DRPP et souffrait d'un handicap. BFM TV rapporte qu'il était porteur d'un léger handicap de surdité. Toujours selon des informations de la chaîne française, il avait 45 ans et était originaire de Fort-de-France, en Martinique.





"Plus de 20 ans de maison"



Selon Loïc Travers, du syndicat de police Alliance, "l'auteur présumé a commencé les faits dans son bureau puis il est sorti pour continuer son agression, dans d'autres endroits que la préfecture". "Employé modèle, sans histoire", selon le syndicaliste interrogé sur BFMTV, l'agresseur avait "plus de 20 ans de maison".