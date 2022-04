"En 2022, j’aimerais une France multiculturelle": Camille, 33 ans, partage ses espoirs à quelques jours de l'élection présidentielle

"En 2022, j’aimerais une France multiculturelle et un président sensible". Camille El Mohri a 33 ans. Elle est enseignante, éditrice et femme de militaire dans le Sud-Ouest. Elle rêve d’une société multiculturelle et d’une revalorisation des professions militaires.

Camille enseigne dans un lycée professionnel et catholique en milieu rural. Sa discipline : l’initiation à la théologie, qui est selon elle, indispensable dans la France d’aujourd’hui. "On vit dans une société justement qui est de plus en plus mixte, il y a un brassage ethnique, culturel, religieux qui se fait de plus en plus donc on est amenés finalement à vivre avec des gens qui sont très différents de nous (...) Donc effectivement, l’idée c’est de pouvoir s’accepter les uns les autres avec nos croyances, notre personnalité, notre caractère", confie-t-elle.

Après les cours, direction son bureau d’éditrice. Camille écrit des livres sur les familles de militaires, inspirés de sa propre vie. Un moyen de valoriser l’armée, qu’elle voit comme un vecteur d’intégration. "Ce qui est génial avec l’armée, c’est l’égalité des chances pour tout le monde, la porte est ouverte, une fois qu’on est là par contre, ça demande un effort, mon mari ne s’est pas intégré sans effort à cette société, ce n’est pas un cadeau qu’on lui a fait, il se l’est gagné par lui-même", raconte-t-elle. Avant d'ajouter: "Aujourd’hui c’est quelqu’un qui est totalement intégré et qui donnerait sa vie pour la nation, sans jamais renier ses origines marocaines".

Je ne compte pas vraiment sur des changements politiques

La semaine, son mari est au régiment. Camille s’occupe seule de leurs deux filles. Elle place tous ses espoirs dans leur éducation : la clé pour un avenir meilleur selon elle.

"Moi, vraiment, mon objectif éducatif c’est celui-là c’est que mes filles contribuent à bâtir le monde de demain sans jamais être blasées, en ayant des idées peut-être un peu folles, comme leur mère, y aller, faire preuve de courage, de persévérance, d’endurance et je pense que c’est en éduquant nos enfants comme ça qu’on pourra espérer du mieux. Mais je ne compte pas vraiment sur des changements politiques", sourit-elle.

En 2022, elle attend une reconnaissance de la profession de son mari, et plus de soutien aux petites entreprises comme la sienne. Même si elle ne croit plus trop au pouvoir des urnes, Camille ira voter dimanche.